Tagesausblick für 07.02.: DAX fährt Achterbahn. Osram und Tesla im Fokus!

Die Wall Street zieht den DAX nach unten. Inzwischen summieren sich die Verluste im DAX seit dem Allzeithoch auf 1.200 Punkte. Wie bereits mehrfach in den vergangenen Tagen auf dem Blog berichtet, drücken Spekulationen auf deutliche Zinserhöhungen in den USA und auf eine Zinswende in der Eurozone die Aktienmärkte. Gestern kam es dabei zum punktemäßig größten Verlust im Dow Jones. Im Tagesverlauf haben sich Dow und DAX jedoch etwas stabilisiert und der DAX konnte das Septembertief von 2017 bisher verteidigen. Ob die Bullen das Zepter zügig wieder übernehmen ist noch offen. Im Bereich von 12.350 Punkten findet der Index zunächst eine gute Unterstützung. Der Trend ist derweil abwärtsgerichtet.

Der Sell-off hat derweil auch dazu geführt, dass die erwartete Volatilität kräftig angestiegen ist. Das wiederum führte bei Titeln wie Allianz, Deutsche Bank, Münchener Rück. und Wirecard dazu, dass die Abschläge bei den Discount-Zertifikaten deutlich zulegten.

Morgen werden unter anderem Osram, Rio Tinto, Sanofi und Tesla Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal melden. Nach Angaben von Thomson Reuters erwarten Analysten bei Osram ein marginales Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresquartal und einen Rückgang des Nettogewinns um 45 Prozent. Bei Tesla richten sich die Blicke vor allem auf die Produktionsdaten für das Model 3. Derweil hat der Autobauer in den zurückliegenden vier Quartalen drei Mal enttäuscht und nur einmal positiv überrascht. So birgt das Schlußquartal 2017 erneut großes Überraschungspotenzial.

Deutschland - Industrieproduktion, Dezember

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.500/12.560/12.630/12.750/12.840 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.900/12.000 Punkte

Die Unterstützung vom Sommer 2017 hat bisher gehalten und im Tagesverlauf zeigte der DAX einen starken Rebound. Entwarnung gibt es derweil jedoch noch nicht. Zwischen 12.550 und 12.630 Punkten zeigt sich eine robuste Widerstandszone. Viele Bullen werden warten bis diese Zone überschritten ist. Bis dahin besteht das Risiko eines weiteren Rücksetzers bis 11.900 Punkte

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2017 - 05.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2013 - 02.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HW71G3 6,68 11.800 16.600 15.03.2018 DAX HW2M9Z 7,58 11.600 14.000 15.03.2018 DAX HU91EY 8,78 11.200 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2017; 18:04 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

