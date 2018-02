Heilbronn (ots) - Nach Informationen der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch) gibt es an der Spitze von Lidl Deutschland einen Wechsel: Marin Dokozic verlässt das Unternehmen, wie das Blatt von zwei unabhängigen Quellen erfahren hat. Das Unternehmen bestätigte der "Heilbronner Stimme" den Wechsel. Nachfolger wird Matthias Oppitz, 40, der bisher schon dem Lidl-Vorstand angehört. Nach Stimme-Informationen soll er die Digital-Aktivitäten künftig in Personalunion leiten.



Lidl steht offenbar nicht nur in den USA unter Druck, sondern auch im Heimatmarkt. Aldi hatte zuletzt angekündigt, in neue Backstationen zu investieren.



OTS: Heilbronner Stimme newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70568 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70568.rss2



Pressekontakt: Heilbronner Stimme Chefredaktion Telefon: +49 (07131) 615-794 politik@stimme.de