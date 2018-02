Liebe Trader,

Schaut man sich den Trendverlauf ab den Tiefs aus Mitte 2016 an, befindet sich der japanische Index Nikkei 225 seitdem übergeordnet in einem Aufwärtstrendkanal. Im November 2016 konnte das Barometer schließlich die erste wichtige Hürde bestehend aus den Hochs aus dem gleichen Jahr überwinden und seine Aufwärtsbewegung über die bisherigen Höchststände aus 2015 bei 20.952 Punkten auf ein Rallyhoch von 24.129 Zählern fortsetzen. Dabei beschleunigte sich Anfang 2018 die Aufwärtsbewegung sogar noch, sodass ein erstes und unverkennbares Achtungszeichen an Investoren gesendet wurde. Denn auf eine derartige und finale Überhitzung folgt sehr häufig ein schneller und heftiger Rücksetzer, der wie erwartet zu Beginn dieser Woche eingesetzt und Verluste von mehreren Tausend Punkten mit sich gebracht hat. Nun liegen die Notierungen des Nikkei 225 auf dem EMA 200 auf, wodurch eine kleine Gegenreaktion von Käufern ermöglicht wird.

Long-Chance:

Sollten die Verlaufstiefs vom Dienstag bei 21.078 Punkten durchbrochen werden, vermuten wir einen weiteren Kursabschlag bis auf das glatte Unterstützungsniveau von 20.000 Punkten. Zuvor könnte eine kurzfristige aber lediglich technische Gegenreaktion zurück an das Niveau von 21.972 Punkte starten, spätestens ab 22.500 Zählern sind wieder fallenden Notierungen anzunehmen. Beide Varianten können entsprechend nachgehandelt werden, aber aufgrund der extrem hohen Volatilität sind Stops sehr weit wegzusetzen. Marktbeobachter erwarten für dieses Jahr aber noch einen viel größeren Crash, weshalb Long-Positionen nach dem jüngsten Abverkauf nur mit äußerster Vorsicht eingegangen werden sollten - entsprechend klein sind die Handelsgrößen auszuwählen. Für Abhilfe könnte kurzfristig aber die Trendkanalunterseite bestehend seit Mitte 2016 sorgen.

Widerstände: 21.840 / 21.972 / 22.000 / 22.215 / 22.478 / 22.710 Punkte

Unterstützungen: 21.500 / 21.070 / 20.952 / 20.598 / 20.318 / 20.000 Punkte

Wochenchart:

Tageschart:

Nikkei 225 Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 21.610 Punkte; 18:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

