The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2018



ISIN



CA0087201046

CA13172D1069

CA82489D1096

CA87600X1087

NO0004135633

US1198481095

VGG9544K1021

XS1078819726