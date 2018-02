Freiburg (ots) - Bei aller Anerkennung, dass die Metall-Tarifparteien etwas Innovatives zuwege gebracht haben: Dies ist eine Vereinbarung in einer exportstarken, sehr wettbewerbsfähigen Industrie, in der Firmen und Arbeitnehmer gut bis sehr gut verdienen. Das durchschnittliche Jahresbrutto liegt bei 64000 Euro. Dieser typische Arbeitnehmer hat in Zukunft pro Jahr rund 3000 Euro mehr. Der Zuwachs allein ist höher als der Monatsverdienst einer Pflegekraft. Ein Modell für andere Wirtschaftszweige ist der Tarifabschluss nicht. Eher vergrößert er die Kluft zwischen dieser Branche mit vorwiegend männlichen Belegschaften und hoher gewerkschaftlicher Organisation und den Dienstleistungsbereichen, in denen gewerkschaftlich nahezu unorganisierte Frauen in schlecht bezahlten Teilzeitjobs werken. http://mehr.bz/khs31l



