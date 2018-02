Der amerikanische Büroartikelhersteller Office Depot Inc. (ISIN: US6762201068, NYSE: ODP) zahlt am 15. März 2018 eine Quartalsdividende von 0,025 US-Dollar aus. Record date ist der 2. März 2018. Beim derzeitigen Börsenkurs von 3,14 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite 3,19 Prozent. Office Depot hat seinen Firmensitz in Boca Raton in Florida. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,6 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...