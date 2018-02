The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB5CL3 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5CM1 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5CN9 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5CP4 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABN1 DZ BANK CLN E.9442 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDZ9 DZ BANK IS.A850 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD78 DZ BANK IS.A857 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD86 DZ BANK IS.C139 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KF2 LB.HESS.THR.CARRARA02B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KG0 LB.HESS.THR.CARRARA02C/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KH8 LB.HESS.THR.CARRARA02D/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KL0 LB.HESS.THR.CARRARA02G/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KP1 LB.HESS.THR.CARRARA02H/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US44932HAF01 IBM CREDIT 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1756722069 KME AG 18/23 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1759625491 POSEIDON FIN.1 18/25 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1766726761 BMW FIN. NV 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA 2AD XFRA CA09370Q1054 BLOK TECHS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3CX XFRA CA13173G1081 CALYX VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA S5O1 XFRA CA82489D2086 SHOAL POINT EN. EQ00 EQU EUR N

CA CM5R XFRA CA8968871068 TROILUS GOLD CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA V8V2 XFRA CA92241L3074 VATIC VENTURES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA EMMW XFRA VGG6743A1093 OKYO PHARMA CORP. EQ01 EQU EUR N