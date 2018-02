The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0ZD50 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UF88 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA RW6A XFRA DE000A1R0YA4 R.W.ABWICKL.AG ANL 18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D396 DEKA MTN IS.S.7357 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1165176717 BARCL. BK 15/18 FLR MTN BD00 BON GBP N

CA KW6R XFRA DE000A1R07W1 K.F.W.ANL.V.14/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQBG1 HESSEN SCHA.13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40JL2 COMMERZBANK 13/18VAR815 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2GJ9 LB.HESS.THR.CARRARA08I/15 BD01 BON EUR N

CA BYGA XFRA FR0010853226 BOUYGUES 10/18 BD01 BON EUR N

CA I23D XFRA USG4721VBK91 IMPER.BRAND.FIN.13/18REGS BD01 BON USD N

CA TRVG XFRA XS0185490934 CITIGROUP INC. 04/19 INTL BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1Y05 LB.HESS.THR.CARRARA02F/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4XT6 HSH NORDBANK SPF S.2331 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q852 LBBW NK STUFENZINS 13/18 BD02 BON NOK N

CA XFRA DE000LB0Q860 LBBW AD STUFENZINS 13/18 BD02 BON AUD N

CA XFRA XS0864511588 HUN.EXP.-IMP.BK 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1185057434 ERSTE ABW. MTN.15/18 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1186131634 FCE BANK PLC 15/18 FLR BD02 BON EUR N

CA BN2S XFRA XS1362435601 B.N.G. 16/18 MTN REGS BD02 BON USD N

CA ETXD XFRA FR0012738144 MAUREL ET PROM 15-21 CV EQ01 EQU EUR N