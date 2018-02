FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.073 EUR

03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.423 EUR

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.018 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.162 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.374 EUR

SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.115 EUR

H2L XFRA US40418F1084 HFF INC. A DL -,01 1.414 EUR

5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.341 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.097 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 2.562 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.065 EUR

EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.057 EUR