FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH36C7 HSH NORDBANK INF IV 13/21 0.001 %

WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.137 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.097 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.040 EUR

XFRA DE000HSH4KJ4 HSH NORDBANK MZC 13 13/18 0.000 %

DNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50 0.178 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.630 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.081 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.113 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.048 EUR

RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.081 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.533 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.162 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.158 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.040 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.212 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.194 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.121 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.420 EUR

VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.032 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.129 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.382 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.267 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.768 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.089 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.501 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.018 EUR

ADX XFRA FR0000064602 ACANTHE DEVELOPPEM. O.N. 0.100 EUR

4TL XFRA US8868851028 TILLY'S INC.CL.A DL -,001 0.808 EUR

XFRA DE000HLB0L84 LB.HESS.-THR. INFL. 11/21 0.000 %

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

10C XFRA GB00BKXNB024 CAMBIAN GROUP (WI) LS-01 0.092 EUR

XFRA DE000HSH4KK2 HSH NORDBANK MZC 14 13/21 0.001 %

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.065 EUR

XFRA DE000HLB0PP1 LB.HESS.-THR. INFL. 12/19 0.001 %