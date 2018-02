FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

TRKY XFRA IE00BYVJW411 LAM ALT.ZYFIN T.SV.BD DLA

S5O XFRA CA82489D1096 SHOAL POINT EN.