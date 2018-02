Der Life-Science Konzern Bio-Techne Corporation (ISIN: US09073M1045, NASDAQ: TECH) wird am 2. März 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Record date ist der 16. Februar 2018. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 1,28 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 134,38 US-Dollar (Stand: 6. Februar 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,95 Prozent. ...

