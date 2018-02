Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die zuletzt merklich gestiegenen deutschen Anleihenrenditen lasteten auf den Bewertungen der hiesigen Immobilienaktien, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dieser Trend könnte sich durchaus noch fortsetzen. Die Deutsche-Wohnen-Aktie notiere derzeit aber bereits 9 Prozent unter dem durchschnittlichen Nettoinventarwert von 2017, was ihr Unterstützung verleihen sollte./edh/zb Datum der Analyse: 07.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2018-02-07/07:21

ISIN: DE000A0HN5C6