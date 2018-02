sino AG: sino AG | High End Brokerage: 64.965 Trades im Januar / Handelsplattform sino MX-PRO auch im ,Flash-Crash' gestern wie gewohnt absolut stabil und hoch performant

DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG: sino AG | High End Brokerage: 64.965 Trades im Januar / Handelsplattform sino MX-PRO auch im ,Flash-Crash' gestern wie gewohnt absolut stabil und hoch performant 07.02.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

sino AG | High End Brokerage: 64.965 Trades im Januar Handelsplattform sino MX-PRO auch im ,Flash-Crash' gestern wie gewohnt

absolut stabil und hoch performant

Düsseldorf, 7. Februar 2018

Die sino AG | High End Brokerage hat im Januar 64.965 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 34,8 % gegenüber dem Vormonat (+25,01 % ggü. Januar 2017).

Jan 2018 Dez 2017 Jan 2017 Orders gesamt 64.965 48.189 51.947 Wertpapier-Orders 54.119 39.584 38.965 Future-Kontrakte 20.480 14.516 23.672 Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 156,5 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 32,6 % gegenüber dem Vormonat, in dem der Oderbuchumsatz bei 118 Mrd. lag (+34,0 % ggü. Januar 2017). Per 31.01.2018 wurden bei der sino AG 412 Depotkunden betreut, 2,8 % weniger als im Vorjahr.

Die hoch-volatilen Märkte der letzten Tage eröffneten für die Kunden der sino AG wieder vielfach Handelschancen. Auch angesichts eines deutlich erhöhten Ordervolumens liegen die Systeme der sino wie gewohnt 100,0 % verzögerungsfrei und wie gewohnt außerordentlich performant.

»Wir konnten gestern wieder einmal zeigen, dass wir der Broker für Heavy Trader sind und freuen uns über das positive Feedback unserer Kunden - einer sprach ein großes Lob für "Mensch und Maschine" aus. Unsere äußerst performanten und stabilen Handelssysteme und der Support durch unsere erfahrenen Händler sind High End Brokerage. Jedem, der diesen Service testen will, machen wir gerne ein individuelles Angebot«, so Ingo Hillen, Gründer und Vorstand der sino AG.

Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 410 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040.

Kontakt: Sandra Bluhm Prokuristin Tel. +49 211 3611 1220

07.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

652029 07.02.2018

ISIN DE0005765507

AXC0037 2018-02-07/08:00