Die europäischen Börsen beendeten den gestrigen Handelstag durchaus mit Abschlägen, allerdings hat der am Montag in den USA stattgefundene Abverkauf weniger tiefe Spuren hinterlassen als anfänglich befürchtet worden war. So hielten sich die Verluste mit rund 2,5% durchaus in Grenzen, auch unterstützt von der Tatsache, dass sich in den USA die Märkte stabilisierten. Fundamental bleibt nach wie vor alles in Ordnung, was auch durch die deutlich höher als erwartet gemeldeten Auftragseingänge der deutschen Industrie bestätigt wurde. Abgegeben haben erneut alle Branchen, am schlimmsten erwischte es die Versicherer mit 3,5% Tagesminus. Dieser Sektor wurde vor allem durch Munich Re nach enttäuschenden Ergebnissen belastet, der...

