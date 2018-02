Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Medienkonzern sei dank seiner Musiksparte Universal strategisch sehr gut aufgestellt, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn Musik sei die wichtigste Applikation, mit der die Tech-Giganten wie Google, Apple oder Amazon beispielsweise über intelligente Lautsprecher in die Wohnungen und Häuser der Verbraucher vordringen./edh/ag Datum der Analyse: 07.02.2018

