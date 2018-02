Nun ist es also passiert und man kann in diversen Börsendiensten lesen, dass dies alles "vorhersehbar" gewesen sei, weil es genügend Signale gegeben habe. Hinterher haben es also alle schon vorher gewusst ;) Ich sage dazu nur: Signale für eine bevorstehende Korrektur gibt es schon seit Mitte letzten Jahres, wann sie greifen, wusste im Vorhinein niemand. Genauso wenig lässt sich das vorhersagen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...