Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Siemens 0.48% Bergfahrten (08152030): 06.02.2018 - die jährliche Dividende von SIEMENS AG ist mit 3,70 EUR je Aktie eingetroffen. Die Hauptversammlung für das Jahr 2017 war am 31.01.2018 in München. Für 2014 wurde EUR 3,30 - für 2015 EUR 3,50 - für 2016 EUR 3,60 und nun die 4. Erhöhung in Folge für 2017 EUR 3,70 ausbezahlt. Das laufende Geschäftsjahr endet am 30 September 2018. (06.02. 20:57) >> mehr comments zu Siemens:...

