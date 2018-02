IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals meldet Veröffentlichung und internationale Anmeldung von Patent für Metall-Luft-Brennstoffzelle für mobile und maritime Anwendungen

MGX Minerals meldet Veröffentlichung und internationale Anmeldung von Patent für Metall-Luft-Brennstoffzelle für mobile und maritime Anwendungen

Vancouver (British Columbia), 7. Februar 2018. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft ZincNyx Energy Solutions Inc. (ZincNyx) eine Mitteilung hinsichtlich der Veröffentlichung seines Patents für Metall-Luft-Brennstoffzellen gemäß dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty) (PCT/CA2016/051080) erhalten hat. Der Patentantrag befindet sich nun in der nationalen Phase und zahlreiche internationale Rechtsprechungen sind für eine Einreichung vorgesehen. ZincNyx besitzt zurzeit 20 US-Patente im Bereich von Metall-Luft-Batterien und Brennstoffzellen. Zu den wichtigsten technischen Merkmalen des genannten Patentantrags zählen folgende:

- Ein Gerät für die Begünstigung der Ansammlung von Metall-Luft-Partikeln in der Elektrolytkammer (Anode) einer Brennstoffzelle - Eine gewundene Anordnung für den Fluss der Elektrolyte durch die Anodenkammer der Brennstoffzelle - Ein Stapel bipolarer Zellen, die horizontal oder vertikal angeordnet sind - Eine Methode zur Aufladung einer Brennstoffzelle mit einem Metallpartikelbett

Die Technologie von ZincNyx wurde unter Anwendung von Zink als Anodenbrennstoff entwickelt, was aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, einschließlich einer hohen Energiedichte, einer reichhaltigen Verfügbarkeit, geringer Kosten sowie einer einfachen Lagerung und Handhabung, zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Formen von Metallen bietet. Das regenerative System erfordert keinen Brennstoffaustausch und bietet durch die einfache Einführung zusätzlicher Brennstofftanks eine skalierbare Energiekapazität. Da die Energie- und Leistungsfähigkeit des Systems vollständig entkoppelt wurde, sind zurzeit Untersuchungen hinsichtlich der Machbarkeit in wesentlich umfassenderen Bereichen über die Massenspeicherung hinaus im Gange, einschließlich einer Einführung sowohl in mobile als auch in maritime Umgebungen als Alternative zu Dieselmotoren.

Ein kurzes Video, in dem die Technologie von ZincNyx beschrieben wird, finden Sie unter http://www.zincnyx.com/technology/.

Über ZincNyx Energy Solutions Weitere Informationen über die Technologie von ZincNyx erhalten Sie unter www.zincnyx.com.

Über MGX Minerals MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com. Kontaktdaten Jared Lazerson President & CEO Telefon: 1.604.681.7735 Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42348 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42348&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55303 L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55303L1013

AXC0083 2018-02-07/10:18