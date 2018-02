Die Angst ist zurück im Markt. Gut sichtbar machte dies am Montag der Chart des VIX, der die Volatilität des S&P 500 misst: Um 115% schoss er kerzengerade nach oben und erreichte den höchsten Wert seit 2015. Dem von den US-Börsen ausgelösten Einbruch konnten sich am Dienstag auch die globalen Märkte nicht entziehen. Der DAX startete mit einem Minus von rd. 3,6% in den Handel, erholte sich aber im ...

