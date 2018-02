Discounter - vom Volasprung profitieren!

Richard Pfadenhauer,

Rund 1.100 Punkte verlor der DAX bisher gegenüber dem Allzeithoch vom Januar. Von einem Crash will niemand sprechen. Vielmehr erscheint es die längst überfällige Korrektur zu sein. Ob sie bereits abgeschlossen ist, bleibt zunächst offen. Die Investoren bleiben jedoch nervös. Das ist beispielsweise am Volatilitätsindex des DAX, dem VDAX-NEW abzulesen. Der Anstieg der Volatilität Index birgt jedoch auch Investmentchancen - zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten.

Je nervöser die Anleger sind, umso höher steigt der VDAX-NEW. Der Index wird daher oftmals auch als Angstbarometer bezeichnet. Historisch betrachtet lag der VDAX-NEW Index zuletzt mit rund 12 Prozent deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Mit dem gestrigen Kurssturz an den Börsen sprang der Index auf über 28 Prozent und damit deutlich über den Durchschnitt. Je höher die erwarteten Schwankungen umso höher fallen bei Discount-Zertifikaten - unter sonst gleichen Bedingungen - die Abschläge aus.

Chart: VDAX new (Tageschart)



Betrachtungszeitraum: 08.02.2013 - 07.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters



3 Titel mit Abschlag



Das schlechte Ergebnis im vierten Quartal drückte die Aktie der Deutschen Bank vergangene Woche in den Keller. Mit einem Minus seit Jahresbeginn von rund 17 Prozent ist die Aktie derzeit Schlusslicht im DAX. Schaeffler überraschte die Anleger kürzlich mit einer Gewinnwarnung. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie jedoch im Bereich von EUR 13 stabilisieren. Die Aktie des Hotelsuchportals Trivago musste im zweiten Halbjahr 2017 deutlich Federn lassen nachdem das Wachstum geringer ausfiel als zunächst erwartet. Seit dem Jahreswechsel deutet sich ein Trendwechsel an. Die Caps (obere Kursgrenzen) der ausgewählten Discount-Zertifikate liegen jeweils etwa auf Höhe des aktuellen Aktienkurses.

Investmentmöglichkeiten

Discount-Zertifikat auf Aktien für Spekulationen, dass sich die jeweilige Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Briefkurs in Euro Cap

Discount in %

Finaler Bewertungstag Deutsche Bank HW4UJF 11,70 13,00 EUR 10,7 21.09.2018 Schaeffler HW4UP4 12,05 13,00 EUR 11,1 21.09.2018 Trivago HW9N0H 5,25 8,00 USD 21,2 21.09.2018

