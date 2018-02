Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für MLP von 8,40 auf 8,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an etwas geringere Einsparungen als gedacht an. Der Finanzdienstleister komme beim Konzernumbau aber gut voran, was die Ergebnisse des vierten Quartals unterstreichen dürften./ag/zb Datum der Analyse: 07.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0041 2018-02-07/11:02

ISIN: DE0006569908