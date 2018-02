Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Neugeschäft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Das Unternehmen habe bei der Vertragserneuerung zum 1. Januar eine stärkere Preissteigerung erreicht als die größere Konkurrentin Munich Re, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Steigerung liege zudem etwa in der Mitte seiner Prognosespanne. Der Anstieg des gesamten Prämienvolumens habe besonders vom Wachstum in der sogenannten strukturierten Rückversicherung profitiert./bek/stw Datum der Analyse: 07.02.2018

