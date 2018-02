Hamburg (ots) - VOX gegen PRO 7, gestandener Unternehmer gegen quotenverwöhnten Entertainer. Kurz vor dem Start der neuen Erfindershow "Das Ding des Jahres" greift "Höhle der Löwen"-Juror Frank Thelen (42) noch einmal an.



"Eine gute Gründershow zu machen, ist echt schwierig. Kann Stefan Raab das, obwohl er keine Erfahrung als Investor hat? Ich glaube nicht, dass er erfolgreich sein wird, weil er keine Ahnung von Start-ups hat", sagte Frank Thelen bereits vor einigen Wochen.



Jetzt setzt der selbsternannte Multimillionär exklusiv in Closer (EVT 07.02.) noch eine Schippe drauf: "Was mich von Lena und Joko unterscheidet, ist, dass ich seit 25 Jahren Unternehmen aufbaue - und das sehr, sehr ernst nehme. Meine Kompetenzen sind der Unternehmensaufbau, deren Kompetenz liegt im Entertainment. Ich mache keine große Show auf dem roten Teppich. Dazu nehme ich meinen Job als Unternehmer zu ernst!"



