FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Übertroffene Gewinnziele haben am Mittwoch für Rückenwind bei den Papieren aus dem Talanx-Konzernverbund gesorgt. Während die Titel der Rückversicherungstochter Hannover Rück um 2,26 Prozent anzogen, konnten jene des Mutterkonzerns mit einem Anstieg um 2,19 Prozent Schritt halten. Der MDax erholte sich zeitgleich um etwa 1 Prozent von seinem Kursrutsch vom Vortag.

Die Hannover Rück hat die verheerenden Naturkatastrophen im vergangenen Jahr besser verkraftet als gedacht. Mit einem Gewinn von 950 Millionen Euro übertraf der weltweit drittgrößte Rückversicherer ebenso sein zuletzt auf 800 Millionen Euro gekapptes Ziel wie der Mutterkonzern Talanx, der für 2017 jetzt mit einem Überschuss von 670 Millionen Euro rechnet. Im Herbst war dort noch von einem möglichen Rückgang auf 650 Millionen Euro die Rede. Laut JPMorgan-Analyst Michael Huttner ist dies dem Gewinnbeitrag der Hannover Rück zu verdanken.

Am Markt gut aufgenommen wurden bei der Hannover Rück auch die aktuellen Aussagen zur jüngsten Preiserneuerungsrunde im Schaden- und Unfallgeschäft. Bei den wichtigen Verhandlungen mit Erstversicherern konnte das Unternehmen im klassischen Geschäft zum Jahreswechsel 1,4 Prozent höhere Prämien durchsetzen. Analyst Edward Morris von JPMorgan lobte, dass die Hannoveraner damit eine höhere Steigerung durchgesetzt hätten als der größte Widersacher Munich Re aus München.

Nachdem die heftige Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik im vergangenen Jahr die Gewinne branchenweit einbrechen ließen, legte der Markt zuletzt bereits neue Hoffnung in die jüngste Erneuerungsrunde. Die erwarteten Preiserhöhungen galten als Antreiber dafür, dass sich der Aktienkurs der Hannover Rück in den vergangenen Monaten deutlich erholen konnte. Vom Zwischentief im September 2017, als Hurrikan "Irma" gerade in der Karibik wütete, haben sie mittlerweile 15 Prozent an Wert gewonnen./tih/stw/jha/

