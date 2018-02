Die Commerzbank hat das Kursziel für Südzucker von 27 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die kollabierenden Zuckerpreise habe er seine Prognose für das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2018/19 um 23 Prozent reduziert, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Basis des aktuell niedrigen Aktienkurses erhielten Anleger aber die Zuckersparte der Mannheimer praktisch kostenlos dazu./edh/zb Datum der Analyse: 07.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0052 2018-02-07/11:09

ISIN: DE0007297004