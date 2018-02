Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für General Motors nach Zahlen von 31 auf 34 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinne des Autobauers im Schlussquartal 2017 hätten positiv überrascht, wogegen der freie Barmittelzufluss schwach ausgefallen sei, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells müsse sich erst noch erweisen, und die verbliebenen strategischen Optionen des Unternehmens hielten sich in Grenzen./gl/mis Datum der Analyse: 07.02.2018

AFA0055 2018-02-07/11:11

ISIN: US37045V1008