Die Investmentbank Equinet hat Krones mit "Accumulate" und einem Kursziel von 121 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen sei ein qualitativ hochwertiges Wachstumsunternehmen, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. In puncto Gewinn dürfte 2018 allerdings ein Übergangsjahr werden. Die Aktie sei im Vergleich mit dem Gea-Papier risikoärmer und werthaltiger./edh/zb Datum der Analyse: 07.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0057 2018-02-07/11:11

ISIN: DE0006335003