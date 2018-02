Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Post auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die jüngsten Schlagzeilen über die Gehaltsforderungen der Gewerkschaften hätten zu einem schwachen Jahresstart der Titel des Logistikunternehmens beigetragen, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sorgen am Markt seien aber übertrieben, da die derzeitigen Verhandlungen nur ein Viertel der Post-Beschäftigten beträfen. Er sehe die derzeitige Kursschwäche als Kaufgelegenheit./gl/stw Datum der Analyse: 07.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2018-02-07/11:14

ISIN: DE0005552004