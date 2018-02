Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BNP Paribas von 76 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Investmentbanking der Franzosen sei im vierten Quartal nicht besser gewesen als das der Wettbewerber, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie profitierten allerdings dank der breiten Aufstellung von Stärken in anderen Bereichen. Die Expertin sieht noch längerfristiges Neubewertungspotenzial./ag/zb Datum der Analyse: 07.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0070 2018-02-07/11:20

ISIN: FR0000131104