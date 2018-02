SK last day L&S- Indikation Snapchat SNAP 11.30 (06.02.) 13.81/ 13.90 22.61% 11:14:01 Medigene MDG1 15.02 (06.02.) 16.50/ 16.57 10.09% 11:13:47 3D Systems SYV 7.15 (06.02.) 7.68/ 7.93 9.19% 11:11:55 Mologen MGN 2.15 (06.02.) 2.31/ 2.36 8.37% 11:13:03 voxeljet VJET 3.44 (06.02.) 3.53/ 3.89 7.76% 11:13:09 YY Inc. 0YYA 103.41 (06.02.) 98.95/ 100.38 -3.62% 10:56:46 Geely GRUA 2.36 (06.02.) 2.27/ 2.28 -3.71% 11:10:51 JinkoSolar ZJS1 16.60 (06.02.) 15.75/ 15.86 -4.80% 11:12:57 Merck Co. 6MK 46.89 (06.02.) 44.54/ 44.60 -4.95% 11:14:04 Manitowoc MTW 34.34 (20.11.) 8.30/ 8.30 -75.83% 22:44:30 Medigene 06.02 13:55 NWMagazin | NWMWIKI3 Nebenwerte Newsflash Wir...

Den vollständigen Artikel lesen ...