Ulm (pta011/07.02.2018/11:00) - Uzin Utz übernimmt die niederländischen Großhändler Forinn bv und Bosgoed Groothandel bv und bündelt damit Kompetenzen auf diesem Markt. Uzin Utz stärkt damit das Wachstum im internationalen Bereich und gibt Antworten auf die Herausforderungen seiner Handwerkskunden in den Niederlanden.



Gerben Bouwmeester, Geschäftsführer der Uzin Utz Nederland bv, wird gemeinsam mit Harry Elshof, bisher Eigner und Geschäftsführer der Bosgoed Groothandel bv, die Geschäfte der niederländischen Großhandelsorganisationen Forinn bv und Bosgoed Groothandel bv führen. Beide Organisationen werden zunächst rechtlich selbstständig bleiben, unter eigenem Namen agieren und ihr Kerngeschäft weiter betreiben.



Ziel der Übernahme "Im Rahmen der Konzernstrategie GOLD haben wir uns zu internationalen Fokusregi-onen bekannt. Insbesondere in der Region Benelux, in der wir bereits heute eine füh-rende Rolle einnehmen, werden wir unsere Position durch diese Akquisition weiter ausbauen", betont Thomas Müllerschön, Vorstandsvorsitzender der Uzin Utz AG. "Das Team um Gerben Bouwmeester und Harry Elshof wird die reibungslose Integration von Forinn und Bosgoed in die Unternehmensgruppe sicherstellen. Besonders wichtig ist uns dabei, das Werteverständnis der Uzin Utz Gruppe schnell bei unseren neuen Mitarbeitern zu verankern und alle Kunden mit der bekannten Uzin Utz Qualität zu be-dienen", so Müllerschön weiter. "Durch diese Übernahme wird Uzin Utz ein noch attraktiverer Partner für Handwerker in den Niederlanden. Wir haben nun die Möglichkeit, unsere Logistik effizienter zu ge-stalten, um die Nachfrage überall in den Niederlanden noch besser zu bedienen", so Thomas Müllerschön. "Dennoch möchten wir betonen, dass wir eine Einzelentschei-dung für den niederländischen Markt getroffen haben. Unsere Ausrichtung und Kon-zernstrategie hat sich durch diese Entscheidung nicht geändert", so Müllerschön ab-schließend.



Kontakt Uzin Utz AG Marken- und Produktkommunikation | Tanja Peter Telefon +49 (0)731 4097-249 | Telefax +49 (0)731 4097-45249 E-Mail: tanja.peter@uzin-utz.com



Über die Uzin Utz Gruppe Die Uzin Utz Gruppe, Ulm ist mit rund 1.100 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 272,9 Mio. Euro (2016) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen für die Bodenverlegung. Die bauchemischen Produktsysteme für die Verle-gung von Bodenbelägen aller Art bis hin zur Oberflächenveredelung sowie die Maschinen für die Bodenbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwi-ckelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken Uzin, Wolff, Pall-mann, Arturo, codex und RZ weltweit vertrieben. Als Systempartner des Handwerks, von Planern, Architekten und Bauherren widmet sich Uzin Utz seit 100 Jahren der Aufgabe, Endkunden wie Verarbeiter in allen Bereichen der Bodenverlegung professionell zu unter-stützen. Weitere Pressemitteilungen unter www.uzin-utz.de



Über Großhandel Forinn Forinn ist ein landesweit operierender Großhändler mit einem kompletten Sortiment an pro-fessionellen Bodenbelägen und Fensterdekorationen. Der Hauptsitz des Unternehmens be-findet sich in Asten. Es gibt Forinnstores in Den Bosch, Hoofddorp, Hengelo, Hoogeveen, Nieuwegein, Nuth, Ridderkerk und Zwolle. Forinn und Uzin Utz Nederland arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen und besitzen gemeinsame Wurzeln.



Über Bosgoed Groothandel bv Bosgoed Groothandel bv ist ein Unternehmen für Wohnungs-, Projekt- und Raumausstatter-bedarf. Bosgoed Groothandel bv richtet sich auf Wohnungs- und Projektausstatter, Parkett-spezialgeschäfte, Gardinenateliers, Freelance-Polsterer und Raumausstatter. Der Hauptsitz befindet sich in Deventer. Darüber hinaus gibt es Abhollager in Heerenveen und Assen. Uzin Utz Nederland und Bosgoed Groothandel blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit zu-rück.



