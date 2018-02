NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Schaeffler von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 15 Euro gesenkt. Die Margentransparenz des Autozulieferers schwinde zusehends, schrieb Analyst Kai Müller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich verfehlt. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/ag

Datum der Analyse: 07.02.2018

ISIN DE000SHA0159

AXC0121 2018-02-07/11:32