Hannover - Im Rahmen ihrer Berichterstattung zu den Ergebnissen der Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 01.01.2018 gibt die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) auch eine Aktualisierung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2017 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...