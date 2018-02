Frankfurt - Ein neuer ETF von Emittenten BNP Paribas Easy erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF (ISIN LU0950381748/ WKN A1W15E) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Immobilienunternehmen und börsennotierten Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Sitz in Europa zu partizipieren. Die Gewichtung innerhalb des Index erfolge nach Marktkapitalisierung.

