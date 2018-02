Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Zunächst einmal ein wenig Durchatmen. Gestern brachte ich an dieser Stelle die hässlichsten 25 Tage der ATX-Geschichte, die ja nun immerhin schon seit 27 Jahren andauert. Und mit der Brisanz der gestrigen Eröffnung (mehr als fünf Prozent Minus) wäre das ca. Rang 22 oder Rang 23 gewesen. Im Verlauf kam Teilentwarnung und es wurden "nur" -2,81%auf 3408,19 Punkte. Für Statistiker: Das ist immerhin der 128-schlimmste Tag in den rund 6800 Handelstagen, die der ATX bisher hatte. Und es ist der schwächste Tag seit 2016 geworden, als wir am 27. Juni einen Abgang von 4,60 Prozent hatten. Dies direkt folgend auf den 24. Juni 2016 mit -7,04 Prozent. Klingelts? Es waren die beiden...

