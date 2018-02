Liebe Trader,

Anfang dieses Jahres gelang es dem Wertpapier von BMW einen Ausbruch über den Widerstandsbereich von 90,68 Euro und somit über die Novemberhochs aus 2017 auszubrechen und ein Kaufsignal zu aktivieren. Die Kursgewinne reichten dabei bis auf ein Verlaufshoch von 97,50 Euro, Ende Januar schwächte sich der Schwung aus dem abgelaufenen Monat sichtlich ab und führte geradewegs in eine scharfe Korrektur. Der seit September letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend konnte am Dienstag aber verteidigt werden und ist vollkommen intakt. Die starke Tageskerze vom gestern beeindruckt mit Gewinnen direkt ab dem EMA 200 und konnte dabei genügend Käufer für einen starken Rebound mobilisieren. Das spricht von relativer Stärke - entscheidend ist jetzt der weitere Weg des Wertpapiers. Aus Sicht der Charttechnik ein klares Kaufsignal auf einer Mehrfachunterstützung. Doch etwas mehr müssen sich die Bullen dennoch anstrengen, damit bis zum Frühling ein erneuter Test der Jahreshochs gelingen kann. Eine engmaschige Beobachtung des kurzfristigen Handelsgeschehens muss zwingend erfolgen.

Long-Chance:

Da sich das aktuelle Kursgeschehen in dem Wertpapier von BMW in einem stark volatilen Umfeld abspielt, kommt man zum einen nicht über weite Stops und eine schnelle Reaktion hinweg. Risikofreudige Investoren können auf einen Kursanstieg der BMW Aktie ab grob 90,70 Euro bis an die Jahreshochs von 97,50 Euro setzen, mit einem kleinen Zwischenhalt ist jedoch bei 94,00 Euro zu rechnen. Die Verlustbegrenzung sollte nach Möglichkeit noch unterhalb von 84,20 Euro angesetzt werden. Ein direkter Durchmarsch der Bären unter die gestrigen Tagestiefs von 85,08 Euro hält hingegen einen potenziellen Rücksetzer zurück auf das Niveau von 82,47 Euro bereit. Der damit einhergehende Trendbruch dürfte im weiteren Verlauf zu Abgaben auf die Augusttiefs von 77,40 Euro abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 90,70 Euro

Kursziel: 94,00 / 97,50 Euro

Stopp: < 84,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BMW AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 88,48 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

