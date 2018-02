Militärisch hieße das bedingungslose Kapitulation. Damit Merkel ihren Stuhl behalten darf, lässt die CDU buchstäblich alles über sich ergehen: Was die SPD politisch braucht, um ihre Mitglieder zur Zustimmung zu bringen, die CDU frisst es. Was die SPD an Ämtern will, die CDU frisst es. Merkel ist das alles egal und ihre CDU dazu. Nebenkriegsgewinner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...