Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach der Tarifeinigung für das Bodenpersonal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Es sei sehr positiv, dass sich der Konzern nun anderen Themen widmen könne, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der deutliche Anstieg der Gehälter passe zum Trend der Branche, der sich in diesem Jahr fortsetzen dürfte./ag/stw Datum der Analyse: 07.02.2018

