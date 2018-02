Düsseldorf - Uniper: Lediglich 0,47 Prozent an freien Aktien wurden Fortum angedient - Aktiennews Das finnische Energieunternehmen Fortum hat heute bekannt gegeben, dass nach Ablauf der weiteren Annahmefrist des Übernahmeangebots an die Uniper-Aktionäre neben dem Aktienpaket von E.ON lediglich weitere 0,47 Prozent der Aktien angedient wurden, so die Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Pressemitteilung.

