Wie ich erfahren habe, war die Webseite des Onlinebrokers Hellobank.at gestern am Vormittag nicht zu erreichen. Das Kunden-Login war teilweise ausgefallen, bestätigt mir die Hellobank.at. Du kannst dir den Ärger der Trader vorstellen, die an einem der turbulentesten Börsentage der vergangenen Jahre nicht handeln konnten. Vor allem, weil es heute einen Rebound an den Börsen gibt. Persönlich finde ich, ...

