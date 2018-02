Frankfurt (ots) - Die Sberbank Direct konnte sich in den letzten dreieinhalb Jahren auf dem deutschen Markt bereits mit Sparprodukten zu attraktiven Konditionen erfolgreich positionieren. Ab sofort erweitert die Bank ihr Erfolgsmodell und bietet Privatkunden den Sberbank Direct Sofortkredit an.



Wie schon bei den mehrfach ausgezeichneten Sparangeboten Tages- und Festgeld bietet die Sberbank Direct als moderne Online-Bank nun auch beim Sofortkredit innovative Prozesse und beste Konditionen:



- Besonders günstig! Kredite ohne versteckte Kosten und zu attraktiven Zinsen.



- Schnell und einfach! Der Kreditantrag ist so einfach und effizient wie möglich. Eine Kreditentscheidung gibt es in wenigen Sekunden und die Auszahlung erfolgt innerhalb 24 Stunden.



- Alles online von zuhause aus! Alle Schritte für den erfolgreichen Kreditabschluss können einfach und entspannt online erledigt werden. Vom Antrag, über die Identifizierung und Vertragsunterschrift, bis hin zum Hochladen der erforderlichen Dokumente ist alles mit wenigen Klicks erledigt.



- So flexibel wie möglich! Variable Laufzeiten, eine Ratenpause einmal im Jahr und die Möglichkeit zu Sonderzahlungen bieten individuelle und flexible Rückzahlungsmöglichkeiten.



- Sicherheit auf höchstem Niveau! Die Sberbank Direct gewährleistet ihren Kunden eine vertrauliche Kreditprüfung und erfüllt die höchsten Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz.



"Der deutsche Online-Kredit Markt wächst stark und ist besonders hart umkämpft", weiß Michael Kramer, Managing Director der Sberbank Direct. "Wir stellen uns diesen hohen Ansprüchen und legen mit dem Sberbank Direct Sofortkredit die Messlatte noch ein Stück höher: Mit einem attraktiven und optimal auf den Kunden zugeschnittenen Online-Produkt, einer transparenten und klaren Kommunikation sowie einer besonders einfachen und schnellen Abwicklung."



Michael Kramer hält fest: "Im aktuellen Niedrigzinsumfeld lohnt es sich oft, bereits bestehende gut verzinste Sparanlagen zu behalten und Wünsche mit einem Online-Sofortkredit zu erfüllen. Mit unserem Sofortkredit können Kunden genau davon profitieren und dank flexibler Rückzahlungsmöglichkeiten ihren Sofortkredit individuell gestalten."



Die attraktiven Konditionen, der schnelle und einfache Antragsprozess sowie die große Flexibilität und Sicherheit zeichnen den Sberbank Direct Sofortkredit aus. So lassen sich langersehnte Wünsche sofort erfüllen.



Über die Sberbank Direct



Die Sberbank Direct ist Teil der Sberbank Europe AG und gehört zu einer der größten und dynamischsten Bankorganisationen der Welt. Die Sberbank Europe AG hat ihren Hauptsitz in Wien und ist in 8 europäischen Ländern vertreten.



Als reine Direktbank fokussiert sich die Sberbank Direct auf Online-Vertriebskanäle und bietet neben attraktiv verzinsten Tages- und Festgeldangeboten auch Sofortkredite an. Mit ihrer klaren Ausrichtung gewann die Sberbank Direct von Anfang an zahlreiche Vergleichstests und Auszeichnungen, u.a. bei den renommierten "Zins-Awards" 2015 und 2016, die von unabhängigen Experten vergeben werden.



Mehr zum aktuellen Angebot der Sberbank Direct erfahren Sie unter www.sberbankdirect.de.



