TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Mini-Crash in den USA sorgt für Rekordumsätze

Berlin, 7. Februar 2018

Mini-Crash in den USA sorgt für Rekordumsätze der Tradegate AG

Der heftige Kurseinbruch am späten Montagabend in den USA hat der Tradegate AG neue historische Rekordumsätze als Market Specialist an der Tradegate Exchange beschert. Bereits im Abendhandel am Montag wurde der Kurseinbruch in den USA durch die deutschen Anleger in den DAX-Titeln und sonstigen wichtigen Indizes an der Tradegate Exchange nachvollzogen und es konnten 172.162 Einzelgeschäfte verzeichnet werden.

Am Dienstag, dem 6.2., fanden im frühen Morgenhandel an der Tradegate Exchange extrem hohe Umsätze mit deutlichen Kurserholungen im Tagesverlauf statt. Im Tagesergebnis wurde mit 204.845 Transaktionen und dem sich daraus ergebenden Handelsvolumen von 1,47 Mrd. EUR ein neuer historischer Rekord erzielt. Der bisherige Umsatzrekord (196.240 Trades / 1,37 Mrd. EUR) wurde am 24.6.2016 im Zuge des BREXIT-Referendums erlangt.

Mit den neuen Umsatzrekorden wurde einmal mehr die Leistungsfähigkeit und die Rolle als führende Retail-Börse in Europa der Tradegate Exchange untermauert. In den von der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA veröffentlichten Liquiditätsbändern (equity transparency calculations and tick size band assessment) vom 30.1.18 laut MiFID II ergibt sich aktuell, dass die Tradegate Exchange in 2.854 Wertpapiergattungen die liquideste Leitbörse in ganz Europa ist. Darunter befinden sich alle wichtigen und umsatzstarken US-Gattungen wie Amazon, Apple usw. Da die Handelszeit der Tradegate Exchange mit der NYSE und NASDAQ zeitgleich endet, können europäische Anleger hier immer schnell auf die Marktentwicklung in den USA reagieren.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank:

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking.

