Die pbb Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001) hat Tochtergesellschaften der Groß & Partner Gruppe für den Neubau des Hotel- und Büroturms "The Spin" in der Frankfurter Innenstadt einen Kredit von 157 Mio. € gewährt. Das Hochhaus mit markanter Architektur von Hadi Teherani soll bis 2021 am Güterplatz an der Mainzer Landstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs und in unmittelbarer Nachbarschaft der Frankfurter Messe sowie des Shoppingcenters Skyline Plaza entstehen. Der inhabergeführte Frankfurter Projektentwickler Groß & Partner konzentriert sich auf die Entwicklung hochwertiger Büro-, ...

