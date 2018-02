Thema heute:

Deutsche geben 2017 durchschnittlich 110 Euro für Freizeitaktivitäten aus: Männer buchen adrenalingeladene Erlebnisse, Minigolf und Kochkurse

Wenn die Deutschen ihre Freizeit planen, geben sie gerne Geld aus. Das Leihen von Freizeitausrüstung wie Booten ist ihnen im vergangenen Jahr im Schnitt 146 Euro wert, die Teilnahme an Workshops und Kursen sowie kulinarische Erlebnisse durchschnittlich rund 125 Euro. Für Aktivitäten aus den Bereichen Wellness und Lifestyle geben sie mit 92 Euro fünf Euro mehr aus als noch im Jahr 2016.

Dabei fällt auf, dass vor allem Männer die Buchungen tätigen und sich immer mehr für Kochkurse interessieren. Diese Zahlen erhob kürzlich bookingkit, der Branchenführer für Erlebnisanbieter-Software im deutschsprachigen Raum.

Danach hat sich 2017 im Freizeitmarkt viel getan: Live Exit Games bzw. Escape Rooms ziehen, gemessen an den Buchungen, an den etablierten Branchen vorbei. Im vergangenen Jahr haben sich die Anbieter weiterentwickelt; sie werden immer professioneller und kreativer. So kommen inzwischen Virtual-Reality-Brillen zum Einsatz: Jeder der Spieler sieht, hört und bewegt sich wie in einem Live Escape Room, löst jedoch Rätsel, die durch die Brillen mit grenzenlosen 3D-Welten verknüpft sind. Mit der Entwicklung schafften die Live Exit Games es in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 sogar auf Platz eins und zählen somit zu den Branchengewinnern auf dem deutschen Erlebnismarkt. Shows und Veranstaltungen sind weiterhin sehr beliebt, traditionelle Stadttouren werden immer mehr durch aktive Touren mit Quads und Straßenbuggys abgelöst. Was auffällt: Der Trend geht zum Mann, der kochen kann! Kochkurse, die speziell für die männliche Zielgruppe konzipiert wurden, schaffen es auf Platz fünf der beliebtesten Freizeitaktivitäten. Hierzu zählen beispielsweise Grillkurse.

Rund 20 Prozent der Umsätze generieren Erlebnisanbieter inzwischen über den Gutscheinverkauf. Deutschsprachige Kunden verschenken vor allem Gutscheine für Ausflüge und Erlebnisse, Tickets und Eintrittskarten, Stadtrundfahrten und Kultur, Workshops und Kurse sowie Sportaktivitäten. bookingkit beobachtet zudem ein enormes Wachstum bei Anbietern von Schwarzlicht-Minigolf. Mit einer 3D-Brille spielen sich die Golfer indoor durch verschiedene Themenwelten. Die Räume, Bahnen und Hindernisse sind mit fluoreszierenden Farben gestrichen, die den 3D-Effekt ermöglichen, so dass der Ball zu schweben scheint. Die Räume sind dunkel und mit Schwarzlicht beleuchtet, sodass die Farben und Animationen spektakulär schimmern. Bei den Deutschen standen 2017 vor allem aktive, adrenalingeladene Freizeitaktivitäten wie Paragliding oder Bungee Jumping hoch im Kurs.

