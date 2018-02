Liebe Trader,

Am Mittwoch hat das Wertpapier der Deutschen Bank nach einem negativen Analystenkommentar wieder die Marke von rund 13,00 Euro unterschritten und tendiert zur Stunde knapp darunter. Doch seit dem vorläufigen Verlaufshoch von 17,82 Euro aus Anfang 2017 bewegen sich Papiere der Deutschen Bank in einer breiten Konsolidierungsphase, die sich zwischen dem Jahreshoch aus 2017 und dem 61,8 % Fibonacci-Retracement abspielt. Die jüngsten Marktturbulenzen brachten die Aktie zwar massiv unter Druck und sorgten für einen Rückfall unter die Vortiefs von 13,11 Euro. Doch zeitgleich setzte das Wertpapier auf die untere Begrenzungslinie des kurzfristigen Abwärtstrendkanals auf und könnte von diesem Niveau aus bald wieder eine Erholung starten. Spätestens am markanten 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von grob 12,30 Euro dürften wieder Käufer ins Handelsgeschehen eingreifen und für eine Gegenbewegung sorgen.

Long-Chance:

Gelingt es auf dem aktuellen Kursniveau oder bei rund 12,30 Euro eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen, dürfte anschließend eine mehrwöchige Gegenbewegung beginnen und erlaubt es kurzfristig auf steigende Notierungen zu setzen. Die Zielzone kann technisch auf das Niveau von grob 15,00 Euro eingegrenzt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb des Niveaus von rund 12,00 Euro aufhalten, da darunter weitere Abgaben auf mindestens 10,00 Euro eingeplant werden müssen. In diesem Fall könnte sogar ein direkter Durchmarsch der Bären bis auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 8,83 Euro bevorstehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 12,97 Euro

Kursziel: 14,00 // 15,00 Euro

Stopp: < 12,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,97 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,97 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

