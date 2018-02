Brüssel - Nach den Höchstständen an den Börsen in London, New York, Tokyo und Paris noch zu Anfang des Jahres hat nun die Gegenbewegung eingesetzt, so die Experten von BNY Mellon Investment Management."Anleger hätten nicht so naiv sein dürfen zu glauben, dass dies ein Boom ohne Risiken ist", sage Nick Clay, Manager des BNY Mellon Global Equity Income Fund (ISIN IE00B3V93F27/ WKN A1C9L2) bei Newton Investment Management - einer Boutique unter dem Dach von BNY Mellon Investment Management. Ein Ende der lockeren Geldpolitik und steigende Zinsen könnten nicht ohne negative Konsequenzen für die Aktienmärkte weltweit vollzogen werden.

