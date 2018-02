Der Lonza Consumer Fund werde sich auf Produkte, Technologie und innovative Geschäftsmodelle fokussieren, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst. Angaben zu den hierfür eingesetzten Mittel macht Lonza keine. Damit will das Unternehmen seine Position in dem sich schnell veränderndem Markt der Konsum-Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...