Rating-Aktualisierung - die Creditreform Rating hat das Unternehmens-Rating der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH mit "B" und einem stabilen Ausblick bestätigt. Die drei Unternehmensanleihen des Leipziger Motoren- und Getriebeproduzenten notieren derweil allesamt deutlich über 100%.

Rating-Begründung

Maßgeblich für die Ratingeinschätzung sei laut Analysten die auf schwachem Niveau verbleibende Bilanzbonität mit einer in Relation zur operativen Ertragskraft hohen Verschuldung sowie die mit erhöhten Risiken einhergehenden Außenstände gegenüber der nahestehenden Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH (NZWLI) bzw. ihrer chinesischen Tochtergesellschaft Neue ZWL Transmission Technology and Production (Tianjin) Co., Ltd (NZWL TTP).

Die aktuell positive Geschäftsentwicklung der NZWL TTP sowie die frühzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...