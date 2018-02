Für die Aktionäre von Biofrontera könnte es derzeit eigentlich nicht besser laufen. Die Aktie kletterte derzeit von einem Mehrjahreshoch zum nächsten. Und auch die Voraussetzungen für immer bessere Geschäfte insbesondere in den USA sind bestens. Doch genau jetzt sorgt ein Brief von Wilhelm K.T. Zours, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Balaton AG, an den Aufsichtsratsvorsitzenden von Biofrontera sowie die Aktionär der Biofrontera AG für Unruhe.

Den vollständigen Artikel lesen ...